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Уланбек Тотуяев назначен послом Кыргызской Республики в Пакистане

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- Анастасия Карелина
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Исламской Республике Пакистан назначен Уланбек Асанкулович Тотуяев. Об этом сообщает отдел информационной политики Аппарата президента Кыргызской Республики.

Глава государства также подписал Указ, согласно которому Эрик Айдарканович Бейшембиев, возглавлявший наше диппредставительство ранее, освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Исламской Республике Пакистан.


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URL: https://www.vb.kg/403014
Теги:
назначение, Пакистан, президент, посол, Садыр Жапаров
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