Евро - 2020. Стали известны первые полуфиналисты

Двумя матчами, вчера и сегодня, определились участники 1/2 финала Чемпионата Европы по футболу. На стадионе Уэмбли 7 июля в 01:00 сыграют сборные Италии и Испании.
Футболисты из "страны сыров, шоколада и часов" могли отправить домой еще одного фаворита Евро. Вслед за чемпионами мира – французами, печальной участи смогли избежать испанцы.
Как и в матче с Францией все решилось в серии пенальти. В начале матча испанцам улыбнулась удача, Денис Закария (Швейцария) срезал мяч в свои ворота. Автогол швейцарца стал десятым автоголом на турнире. На 56-й минуте автор неудачной срезки мог забит гол и в испанские ворота, но мяч после удара головой в сантиметрах разминулся со штангой. Минимальный счет продержался достаточно долго, до 68-й минута, когда Джордан Шакири ударом с близкого расстояния сравнял счет. Через 11 минут Швейцария осталась в меньшинстве за грубый фол был удален Ремо Фройлер, но швейцарцы выстояли основное и дополнительное время. В серии пенальти из 10 ударов, было реализовано только 5, удачней пробили серию футболисты испанской сборной.
Одна из сильнейших сборных мира едет домой, проиграв четвертьфинал непобедимой "Скуадре Адзуре". К матчу в Санкт-Петербурге команды Роберто Манчини подошла с впечатляющей беспроигрышной серии из 31 (!!!) матча. У бельгийцев тоже была серия из 13 матчей без поражений, но на "Газпром-Арене" проиграли именно они. Счет был открыт на 31-й минуте - отличился Марко Верратти. На 44-й минуте красивым обводящим ударом Лоренцо Инсинье, удвоил преимущество итальянцев. В добавленному к первому тайму времени с пенальти забил Ромелу Лукаку. Счет первой половины 1:2, так и не изменился к финальному свистку. Италия одержала победу и продлила свою беспроигрышную серию до 32 матчей. А "золотое" бельгийское поколение, так и не выиграв ни одного международного турнира покидает турнир.