Евро - 2020. Стали известны первые полуфиналисты

Двумя матчами, вчера и сегодня, определились участники 1/2 финала Чемпионата Европы по футболу. На стадионе Уэмбли 7 июля в 01:00 сыграют сборные Италии и Испании.

Швейцарская сказка едва не получила продолжения.

Футболисты из "страны сыров, шоколада и часов" могли отправить домой еще одного фаворита Евро. Вслед за чемпионами мира – французами, печальной участи смогли избежать испанцы.

Как и в матче с Францией все решилось в серии пенальти. В начале матча испанцам улыбнулась удача, Денис Закария (Швейцария) срезал мяч в свои ворота. Автогол швейцарца стал десятым автоголом на турнире. На 56-й минуте автор неудачной срезки мог забит гол и в испанские ворота, но мяч после удара головой в сантиметрах разминулся со штангой. Минимальный счет продержался достаточно долго, до 68-й минута, когда Джордан Шакири ударом с близкого расстояния сравнял счет. Через 11 минут Швейцария осталась в меньшинстве за грубый фол был удален Ремо Фройлер, но швейцарцы выстояли основное и дополнительное время. В серии пенальти из 10 ударов, было реализовано только 5, удачней пробили серию футболисты испанской сборной.

Италия не знает равных

Одна из сильнейших сборных мира едет домой, проиграв четвертьфинал непобедимой "Скуадре Адзуре". К матчу в Санкт-Петербурге команды Роберто Манчини подошла с впечатляющей беспроигрышной серии из 31 (!!!) матча. У бельгийцев тоже была серия из 13 матчей без поражений, но на "Газпром-Арене" проиграли именно они. Счет был открыт на 31-й минуте - отличился Марко Верратти. На 44-й минуте красивым обводящим ударом Лоренцо Инсинье, удвоил преимущество итальянцев. В добавленному к первому тайму времени с пенальти забил Ромелу Лукаку. Счет первой половины 1:2, так и не изменился к финальному свистку. Италия одержала победу и продлила свою беспроигрышную серию до 32 матчей. А "золотое" бельгийское поколение, так и не выиграв ни одного международного турнира покидает турнир.