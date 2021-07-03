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Сегодня в M'Art gallery открывается выставка "Ангелы бывают разные…"

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- Анастасия Карелина
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В M'Art gallery в Бишкеке сегодня открывается выставка кукол "Ангелы бывают разные…". Свои работы представят здесь отечественные мастера - члены Гильдии кукольников Кыргызстана.

Как рассказала корреспонденту VB.KG руководитель организации Наталья Волошина, от официального торжественного открытия пришлось отказаться, поскольку эпидемиологическая обстановка в стране остается напряженной. Однако посетить экспозицию и познакомиться с удивительными произведениями, созданными руками наших мастеров, до конца июля смогут все желающие бишкекчане и гости города.

"Мастера нашей Гильдии подумали, что нельзя сидеть без дела. Надо встречаться, общаться, обмениваться идеями, творить несмотря ни на что. Выставку мы назвали "Ангелы бывают разные…". Сама тема ангелов витала в воздухе. Ангелы – это ведь и про покой, и про надежду, что в наше сложное время очень актуально", - пояснила Наталья Волошина.

На призыв организаторов экспозиции откликнулись около десяти мастеров. Кто-то уже принес свои работы в M'Art gallery, занимающую небольшое пространство на первом этаже галереи Союза художников "Дубовый парк". А кто-то пообещал принести их чуть позже. Возможно, и другие авторы, пока раздумывающие над участием, присоединятся к этой кукольной тусовке в течение месяца, пока будет работать выставка. Приоткроем небольшой секрет и назовем лишь несколько имен участников. Увидеть на выставке можно работы Натальи Копытовой, театрального художника Николая Жестовского, а также самой Натальи Волошиной.


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URL: https://www.vb.kg/403023
Теги:
выставка, искусство, Бишкек
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