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В Румынии произошел взрыв на нефтезаводе принадлежащий казахской компании

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- Ренат Кольцов
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Пять человек пострадали, и один погиб из-за взрыва на нефтеперерабатывающем заводе Petromidia возле румынского города Нэводарь, сообщает местный телеканал Digi 24. Взрыв произошел в пятницу. О причинах и последствиях не сообщается. Как утверждает телеграмм-канал Tengrinews.kz, завод принадлежит "КазМунайГаз".

К месту ЧП выехали министр внутренних дел Румынии Лучина Боде и глава департамента ЧС Раед Арафат. Зона вокруг завода была оцеплена, так ка был риск повторного взрыва. На месте работали более 50 пожарных и восемь пожарных расчетов.

В настоящее время пожар локализован, а ситуация находится под контролем, сообщает отдел по корпоративному развитию KMG International

НПЗ Petromidia расположен на побережье Чёрного моря и является нефтеперерабатывающим заводом компании KazMunaiGas International в Румынии. Petromidia составляет более 40% нефтеперерабатывающих мощностей Румынии и покрывает свыше 30% потребления топлива в регионе. Это единственный румынский НПЗ, находящийся на берегу Чёрного моря.


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URL: https://www.vb.kg/403024
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