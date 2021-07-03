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Президент досрочно освободил от должности судью Дамирбека Онолбекова

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- Анастасия Карелина
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Президент Садыр Жапаров досрочно освободил от должности судью Чуйского областного суда Дамирбека Онолбекова. Об этом сообщает отдел информационной политики Аппарата президента Кыргызской Республики.

Глава государства подписал Указ, согласно которому досрочно прекращены полномочия судьи Чуйского областного суда Дамирбека Мадылбековича Онолбекова. Он освобожден от должности судьи местного суда Кыргызской Республики в связи с нарушением требований безупречности поведения судьи.

Напомним, что в начале июня на заседании Совета по вопросам совершенствования судебной и правоохранительной деятельности Садыр Жапаров показал собравшимся видео пьяного главы Чуйского областного суда, пытающегося открыть дверь в свой рабочий кабинет, поручил принять меры в его отношении, и заметил, что реформа не даст результатов, пока не изменятся судьи.


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URL: https://www.vb.kg/403034
Теги:
президент, судья, Садыр Жапаров
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