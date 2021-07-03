COVID-19. Таджикистан объявил обязательную вакцинацию граждан от 18 лет

Республиканский штаб по предотвращению распространения новой инфекции COVID-19 в Таджикистане объявил об обязательной бесплатной вакцинации от коронавируса жителей страны старше 18 лет. Об этом сообщает "Ховар".

"Граждане, которые не сделали прививку от инфекции, должны обратиться за медицинской помощью к семейному врачу, в больницу или поликлинику", - говорится в заявлении.

Кроме этого, ведомство порекомендовало въезжающим в Таджикистан сдать тест на COVID-19 и вне зависимости от результата в течение десяти дней находиться на самоизоляции.

Также граждан республики предостерегли от посещения и проведения массовых мероприятий, таких, как свадьбы и другие торжества с большим количеством гостей.