Погода
$ 84.63 - 84.90
€ 99.67 - 101.17

COVID-19. Таджикистан объявил обязательную вакцинацию граждан от 18 лет

91  0
- Ренат Кольцов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Республиканский штаб по предотвращению распространения новой инфекции COVID-19 в Таджикистане объявил об обязательной бесплатной вакцинации от коронавируса жителей страны старше 18 лет. Об этом сообщает "Ховар".

"Граждане, которые не сделали прививку от инфекции, должны обратиться за медицинской помощью к семейному врачу, в больницу или поликлинику", - говорится в заявлении.

Кроме этого, ведомство порекомендовало въезжающим в Таджикистан сдать тест на COVID-19 и вне зависимости от результата в течение десяти дней находиться на самоизоляции.

Также граждан республики предостерегли от посещения и проведения массовых мероприятий, таких, как свадьбы и другие торжества с большим количеством гостей.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/403038
Теги:
Таджикистан, вакцина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  