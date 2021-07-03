Бабушка из Татарстана обманула доверчивых граждан на 40 миллионов рублей

Старушка-мошенница обокрала 40 семей на 40 миллионов рублей, организовав финансовую пирамиду. Об этом сообщает "Рамблер" со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Мунавар Саматова из города Бавлы в республике Татарстан под видом "инвестиционной компании Элемтэ" организовала финансовую пирамиду. Она собирала акции нефтяных компаний с людей и компаний под предлогом, что те пойдут в работу. Ей удалось похитить полмиллиарда рублей. В 2008-м суд отправил "инвестора" в колонию.

Отсидев четыре года, 68-летняя Саматова решила снова попытать удачу. Она нашла тех же самых людей, что когда-то уже доверили ей свои деньги, и пообещала отдать долг квартирами в центре Казани. При этом она предупредила своих "клиентов", что для этого надо доплатить 1-1,5 миллиона рублей.

Дальше она организовала псевдогосударственный фонд "Ветхое жилье", который якобы помогает переехать из деревень в республиканскую столицу. И желающим снова нужно было "немного доплатить".

Пенсионерку снова поймали и осудили за мошенничество в особо крупном размере. Однако за это время она успела собрать и частично потратить больше 40 миллионов рублей. Теперь неоднократно судимой пенсионерке предстоит выплатить более 20 миллионов рублей потерпевшим. А ближайшие шесть лет она снова проведет в колонии.