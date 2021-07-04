Защитит ли Турция Центральную Азию от афганских радикалов?

Турция готова углублять сотрудничество в вопросах обороны, безопасности и военной промышленности, а также делиться опытом в области безопасности границ и борьбы с терроризмом, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар в Душанбе, сообщается в публикации, размещенной на сайте ng.ru.

Аналогичные вопросы обсуждались в Бишкеке. "С учетом нестабильной ситуации в регионе и растущих угроз, особенно в связи с осложнением ситуации в Афганистане, военно-техническое сотрудничество является актуальным и своевременным", – заявил на переговорах с Акаром президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Кроме этого, Анкара обещает взять на себя обучение и подготовку военных специалистов КР. Впрочем, в Турции проходят подготовку военные всех стран Центральной Азии. Сейчас, по всей видимости, Турция увеличивает для них квоты.

За эту помощь Анкара просит немного – признать FETO террористической организацией (так власти Турции называют организацию оппозиционного исламского общественного деятеля Фетхуллаха Гюлена и его движение "Хизмет", которых обвинили в 2016 году в попытке государственного переворота), а их сторонников, скрывающихся на территориях дружественных стран, выдать Турции.

С Кыргызстаном, по всей вероятности, этот вопрос уже закрыт. Во всяком случае, Реджеп Тайип Эрдоган на совместной с Садыром Жапаровым пресс-конференции в Анкаре в начале июня заявил: "Мы солидарны с моим дорогим братом, что FETO представляет угрозу национальной безопасности обеих стран". "Последние политические проблемы обнажили темное, кровавое и неприятное лицо FETO. Даст бог, мы сообща преодолеем это, поддерживая друг друга. Я еще раз заверил уважаемого президента в том, что Турция поддерживает кыргызский народ и власти страны. На каждом шагу к политической стабильности мы рядом с Кыргызстаном", – отметил Эрдоган. После чего стало известно, что Турция окажет Кыргызстану военно-техническую помощь на грантовой основе.

Страны региона помимо внутренних и глобальных проблем в скором времени столкнутся с еще одной: США бросают Афганистан на произвол судьбы, создавая большой очаг напряженности. "Талибан" устанавливает власть над всей территорией страны. Разгромленные, давным-давно уничтоженные талибы, согласно американским репортажам, внезапно воскресли и контролируют около 80% территории Афганистана. Причем в основном ведут бои на севере страны, где проживает непуштунское население, на границе с Таджикистаном и Узбекистаном. Афганские военнослужащие бегут, спасая свои жизни, в страны Средней Азии. Это, безусловно, вызывает беспокойство в Душанбе, Ташкенте, Ашхабаде.

"На кого им опираться? Россия туда не пойдет. Хватило опыта советских времен. Что до Турции, то она, судя по всему, на это готова. Для начала она берет под контроль Кабульский аэропорт в сотрудничестве с Пакистаном, а там – кто знает... Лиха беда – начало", – отметил Сатановский.

Генеральный директор Аналитического центра "Стратегия Восток–Запад" (Бишкек) Дмитрий Орлов пологает, что это "игра Турции вдолгую, но жизни Эрдогана может не хватить". "Для того чтобы стать региональным игроком, Эрдогану нужно было соблюсти два условия: войти в игру так, чтобы этого никто не понял, и участвовать в игре так, чтобы этого никто не понял. Ни одно из этих двух условий Эрдоган не выполнил. Сейчас он ведет себя слишком нахраписто, а это говорит о том, что за ним стоит серьезная сила. И это скорее всего Великобритания", – ситает Орлов. По его мнению, Эрдоган будет играть на противоречиях между США, Китаем и Россией, причем не в свою пользу: у Эрдогана на эти игры нет ни денег, ни нужного влияния, что опять-таки указывает на то, что за ним стоит некто очень влиятельный.