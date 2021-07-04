В Кыргызстане на 4 июля зарегистрирован 1401 новый случай COVID-19

В Кыргызстане на 4 июля зарегистрирован 1 тысяча 401 новый случай заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.

За последние сутки было проведено 7224 ПЦР-исследования.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 907,

г. Ош – 50,

в Чуйской области – 175,

в Ошской области – 20,

в Таласской области – 13,

в Нарынской области –17,

в Иссык-Кульской области – 32,

в Джалал-Абадской области – 105,

в Баткенской области – 82.

За весь период зарегистрировано – 130 633 случая.

Показатель распространения (репродуктивное число (заразность) Rt составляет 1,5.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 710 человек.

Из них:

в г. Бишкек – 393,

в г. Ош – 81,

в Чуйской области – 83,

в Ошской области – 30,

в Таласской области – 7,

в Нарынской области – 17,

в Иссык-Кульской области – 12,

в Джалал-Абадской области – 66,

в Баткенской области – 21.

За весь период выздоровели - 112 644 человека.