В Кыргызстане на 4 июля зарегистрирован 1401 новый случай COVID-19

В Кыргызстане на 4 июля зарегистрирован 1 тысяча 401 новый случай заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.
За последние сутки было проведено 7224 ПЦР-исследования.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 907,
г. Ош – 50,
в Чуйской области – 175,
в Ошской области – 20,
в Таласской области – 13,
в Нарынской области –17,
в Иссык-Кульской области – 32,
в Джалал-Абадской области – 105,
в Баткенской области – 82.
За весь период зарегистрировано – 130 633 случая.
Показатель распространения (репродуктивное число (заразность) Rt составляет 1,5.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 710 человек.
Из них:
в г. Бишкек – 393,
в г. Ош – 81,
в Чуйской области – 83,
в Ошской области – 30,
в Таласской области – 7,
в Нарынской области – 17,
в Иссык-Кульской области – 12,
в Джалал-Абадской области – 66,
в Баткенской области – 21.
За весь период выздоровели - 112 644 человека.