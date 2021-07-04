За сутки от коронавируса в Кыргызстане скончались еще 10 человек

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались десять человек. Такие данные на 4 июля сообщает Республиканский штаб КР по COVID-19.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

в г. Бишкек - 4,

в Чуйской области - 2.

в Джалал-Абадской области - 1,

в Нарынской области - 1.

Всего за весь период скончались - 2037 человек.

На стационарном лечении сейчас находится - 4001 пациент, из них:

58 (1,4%) - в удовлетворительном состоянии;

2623 (65,5%) - в состоянии средней тяжести;

1151 (28,7%) - тяжелые пациенты;

169 (4,2%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении находятся - 10855 пациентов.