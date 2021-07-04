За сутки от коронавируса в Кыргызстане скончались еще 10 человек

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались десять человек. Такие данные на 4 июля сообщает Республиканский штаб КР по COVID-19.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
в г. Бишкек - 4,
в Чуйской области - 2.
в Джалал-Абадской области - 1,
в Нарынской области - 1.
Всего за весь период скончались - 2037 человек.
На стационарном лечении сейчас находится - 4001 пациент, из них:
58 (1,4%) - в удовлетворительном состоянии;
2623 (65,5%) - в состоянии средней тяжести;
1151 (28,7%) - тяжелые пациенты;
169 (4,2%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении находятся - 10855 пациентов.