За сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 37 медицинских работников

За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 37 медицинских работников. Такие данные на 4 июля предоставил Республиканский штаб КР по COVID-19.

Согласно этим данным зарегистрировано:

в г. Бишкек - 6 случаев,

в г. Ош - 5,

в Чуйской области - 9,

в Ошской области - 2,

в Нарынской области - 2,

в Джалал-Абадской области – 6,

в Баткенской области - 7.

За сутки из стационаров были выписаны 3 выздоровевших медработника. На домашней самоизоляции находятся - 15 человек.

За весь период у медицинских работников было зарегистрированы 5580 случаев заражения COVID-19. Из них выздоровели - 4961 человек.