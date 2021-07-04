За сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 37 медицинских работников

За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 37 медицинских работников. Такие данные на 4 июля предоставил Республиканский штаб КР по COVID-19.
Согласно этим данным зарегистрировано:
в г. Бишкек - 6 случаев,
в г. Ош - 5,
в Чуйской области - 9,
в Ошской области - 2,
в Нарынской области - 2,
в Джалал-Абадской области – 6,
в Баткенской области - 7.
За сутки из стационаров были выписаны 3 выздоровевших медработника. На домашней самоизоляции находятся - 15 человек.
За весь период у медицинских работников было зарегистрированы 5580 случаев заражения COVID-19. Из них выздоровели - 4961 человек.