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Мир прощается сегодня с народным артистом СССР Николаем Сличенко

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- Анастасия Карелина
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Сегодня поклонники творчества народного артиста СССР, художественного руководителя Московского музыкально-драматического цыганского театра "Ромэн" Николая Сличенко проводя своего кумира в последний путь. Прощание с выдающимся певцом, театральным режиссером, педагогом и общественным деятелем пройдет в Москве.

Печальная весть о кончине Николая Алексеевича пришла 2 июля. В мае этого года самый известный цыган СССР и России был госпитализировали в больницу из-за проблем с легкими. Увы, спасти артиста врачам не удалось.

Николай Сличенко ушел от нас на 87 году жизни. Будущая знаменитость родилась в Белгороде Курской области 27 декабря 1934 года. Во время Великой Отечественной Сличенко потерял отца и многих родственников. После войны семья будущего лауреата Государственной премии СССР, обладателя множества общественных и государственных наград осела в Воронежской области. Тогда Николай и узнал о существовании в столице цыганского театра.

С 1951 года Сличенко уже числится во вспомогательном составе театра, работе в котором посвятит всю свою жизнь. В спектаклях театра "Ромэн" артист сыграл более 60 ролей. Но большинство поклонников, конечно же, узнали и полюбили его по роли в музыкальном художественном фильме "Свадьба в Малиновке". Эту картину до сих пор смотрят во всех странах бывшего Советского Союза.

Николай Сличенко не только сам исполнял цыганские, эстрадные песни и старинные романсы на сцене родного театра, эстрадных подмостках и в кино. Он много работал, как режиссер. На Высших режиссерских курсах он учился у самого Андрея Гончарова. А с 1977 года по последних дней Сличенко был главным режиссером и художесивенным руководителем "Ромэн" – единственного профессионального цыганского театра в мире.

Церемония прощания с народным любимцем сегодня пройдет в российской столице. Гражданская панихида начнется в 12 часов дня по московскому времени в театре "Ромэн". Позже состоится отпевание артиста в храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне. Похоронят Николая Сличенко сегодня же на Троекуровском кладбище Москвы.


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URL: https://www.vb.kg/403052
Теги:
искусство, Россия, Москва, культура
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