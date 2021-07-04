Борец из Якутии завоевал для Кыргызстана 17 олимпийскую лицензию

Выступающий за сборную Кыргызстана 35-летний уроженец Якутии борец вольного стиля Айаал Лазарев получил право выступить на Олимпийских играх в Токио. Борец выступающий в супертяжелой весовой категории стал семнадцатым олимпийским атлетом нашей сборной.

Лицензию Айаал Лазарев получил после дисквалификации представителя Индии Сумита Малика. Решение предоставить борцу из Кыргызстана право бороться на Олимпиаде было принято, учитывая выступление Лазарева и Малика на мировом отборочном турнире в Болгарии.

Борца поздравил в соцсетях глава Якутии: "Получил замечательную новость - наш Айаал Лазарев получил олимпийскую лицензию и едет на Олимпиаду в Токио! Поздравляю! Якутия с тобой!", сообщает news.ykt.ru

Для Лазарева предстоящий турнир - не первый в карьере, ранее он участвовал в Олимпиаде - 2016 в Рио-де-Жанейро. Соревнования по борьбе на ОИ-2020 пройдут с 1 по 7 августа.