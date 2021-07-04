Молодые кыргызстанцы посетили места боев подо Ржевом

В Ржеве и его окрестностях побывала группа молодых кыргызстанцев. Они посетили места проходивших здесь в 1942-1943 годах кровопролитных сражений, в которых участвовали и уроженцы Киргизской ССР.

Участниками этой поездки стали представители молодежного крыла Совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области.

Первым объектом, установленным в память о той многомесячной битве, который посетили кыргызстанцы, стал Ржевский мемориал Советскому солдату. Он был возведен по инициативе ветеранов и на народные пожертвования. Участие в торжественном открытии его 30 июня прошлого года приняли президенты России Владимир Путин и Беларуси Александр Лукашенко.

Бронзовая скульптура высотой 25 метров и весом около 80 тонн расположена в центре мемориального комплекса на десятиметровом насыпном холме. Молодой воин стоит в гимнастерке и развевающемся за спиной плаще-палатке, который полностью окутывает его снизу, переходя в разлетающуюся стаю 35 журавлей. Образ растворяющегося в стае птиц солдата берет свое начало от стихотворения "Журавли" Расула Гамзатова, ставшего культовым благодаря его переложению на музыку Яном Френкелем. К памятнику ведет широкая дорога, с двух сторон которой – изломанные стены с нанесенными на них документальными изображениями лиц бойцов и командиров Красной армии и тысячами фамилий павших подо Ржевом.

Посетили кыргызстанцы и расположенную поблизости территорию, на которой установлены памятники бойцам из ряда советских республик. Один из таких монументов увековечивает память более чем 17 тысяч кыргызстанцев, погибших в Ржевской битве. Идея данного проекта принадлежит кыргызской диаспоре в России и была поддержана властями Ржева. В августе 2019 года на участке, отведенном для этого руководством города, заложили камень под будущий памятник. Участие в сборе средств на его изготовление и установку также приняли уроженцы Кыргызстана в России. Мемориальная композиция из красного мрамора выполнена в виде увенчанных снегом горных вершин, возле посажены тяньшаньские ели.

"Знакомство с местами, связанными с нашей общей историей, общим героическим прошлым, считаем очень важным для кыргызстанской молодежи, для ее патриотического воспитания, передачи эстафеты памяти. Такие цели преследуют и другие наши инициативы, ставшие уже традиционными. Например, ежегодное посещение города Волоколамска, его окрестностей, где осенью 1941-го обороняли ближние подступы к Москве вместе с другими советскими воинами и наши предки – бойцы легендарной Панфиловской дивизии. К слову, наши друзья в Москве, в Волоколамске помогли и в организации нынешней поездки", - говорит почетный председатель Совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области Раимкул Аттокуров.

Сражения в районе Ржевского-Вяземского выступа проходили с января 1942 по март 1943 года. На этом выступе гитлеровцы, находившиеся практически в 150-200 километрах от столицы СССР, создали мощный плацдарм. Бои шли не только в районе Ржева, но и в Московской, Тульской, Калининской, Смоленской областях. Советские войска потеряли здесь около 400 тысяч человек - погибшими, пропавшими без вести и пленными. Общие же потери, включая раненных, составили, по разным оценкам около одного миллиона 300 тысяч человек.

Исполнительный директор Российского военно-исторического общества Александр Барков подчеркивает, что Ржевская битва имеет всемирное историческое значение. По его словам, немецкое командование называло Ржев "трамплином на Москву", однако, благодаря тому, что Красная Армия в течение 14 месяцев сдерживала врага в окрестностях города, ему не удалось осуществить план по атаке столицы. Кроме того, действия советских военных под Ржевом заставили отвлечь значительные силы противника от наступления на Сталинград, что повлияло на ход боев на южном фланге.