Форум открыл новые возможности для развития рынка Центральной Азии

Центральноазиатский институт регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) и Китайский альянс городского развития провели первый Центральноазиатский экономический и торговый форум. Более 100 экспертов, ученых и представителей бизнеса из разных стран на сессиях, прошедших в Китае и Кыргызстане в онлайн и офлайн режиме, обсуждали, как поднять экономику в этом большом регионе.

Его богатые ресурсы открывают новые возможности для развития рынка. Уже сейчас экологическая продукция ЦА экспортируется во многие страны мира. В десятку крупнейших рынков импорта в этом регионе входят Китай, страны Европы, Россия. Растет международное сотрудничество в области энергетики, транспорта, телекоммуникаций, медицины, торговли. Ровшан Махмудов, старший специалист по наращиванию потенциала Центральноазиатского института, сказал, что ускорение сотрудничества между Китаем и странами ЦА имеет большой потенциал и является важным фактором для продвижения региональной экономической интеграции.

По мнению Махмудова, сотрудничество не ограничивается торгово-экономическими отношениями. Оно, как правило, имеет очень тесную историю.

"Региональное сотрудничество во всех областях является одним из наиболее эффективных методов экономической интеграции. Взаимные экономические и торговые отношения позволят странам решить общие проблемы и добиться беспроигрышной ситуации", - пояснил он.

Тем более, что потенциал для развития рыночных возможностей в ЦА создает хорошую основу для инвесторов из разных стран. Если объем рынка трансграничной электронной коммерции в Китае в 2020 году достиг 12,5 триллиона юаней, то в этом ожидается, что он достигнет 14,6 триллиона юаней, в том числе за счет расширения бизнеса трансграничной электронной коммерции в ЦА.

По мере того, как международное сотрудничество продолжает углубляться, а многосторонние механизмы оптимизироваться, все больше агентств международного развития начинают помогать в решении проблем, с которыми сталкивается регион. Во многих странах ЦА еще отсталая инфраструктура, недостаточно развиты цифровые платежные системы, отсутствует доверие к правительству, не хватает финансовых знаний, несбалансированное гендерное равенство и бедность.

Но, как подчеркивали в своих выступлениях участники форума, именно сотрудничество и взаимопонимание между народами помогут преодолеть их и идти вперед. А международная электронная коммерция и культурный обмен между народами, в частности, становятся важными направлениями для ускорения развития трансграничной электронной торговли. В настоящее время Китай и страны ЦА укрепили свое сотрудничество в области экономики, безопасности и гуманизма. А вспышка коронавируса заставила всех работать и помогать друг другу, чтобы способствовать восстановлению экономики и улучшению условий жизни людей.

Генеральный секретарь Китайского альянса городского развития Чжан Юхай отметил, что совместное развитие - это истинное развитие, а устойчивое развитие - это хорошее развитие. Директор Центра экономического и торгового сотрудничества Китайского альянса городского развития Ли И рассказал о проектах, которые могут работать в странах региона по расширению региональных экономических и торговых услуг. Что приведет к укреплению совместного сотрудничества на благо всех стран Центральной Азии.