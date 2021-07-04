Столичный муниципалитет: В Бишкеке будет очень жарко! Будьте осторожны!

В ближайшее время в столице ожидается повышение температуры воздуха, на улице будет очень жарко.

Городские службы усилили меры по поливу зелёных насаждений в столице. На автополив сегодня вышли 20 машин МП "Тазалык", 5 машин МП "Бишкекзеленхоз", 2 машины ПЭУ "Бишкекводоканал". Все четыре столичных акимиата и транспортный блок столицы: управление городского транспорта, автобусный парк также задействованы в поливе зелёных насаждений.

Муниципальное предприятие Тазалык продолжает мойку столичных улиц.

Работы по мойке улиц производятся без срыва согласно графику. Ежедневно выполняется около 50 рейсов, всего на линию выходят 26 поливомоечных машин. Мойка улиц начинается примерно в 2 часа ночи и продолжается до 6-7 утра.

Горожане и гости столицы могут насладиться прохладой от фонтанов, которые работают каждый день с 10:00 утра и до 21:00 вечера. Всего же на балансе предприятия находится 17 фонтанных комплексов.

Стоит отметить, что все фонтанные комплексы с 14:00 до 16:00 отключаются на технический перерыв, это необходимо для избежания перегрева двигателей.

Мэрия города Бишкек рекомендует всем столичным организациям независимо от форм собственности организовать для своих сотрудников, посетителей и горожан необходимые условия для комфортного времяпровождения в помещениях: питьевую воду, работу кондиционеров и вентиляторов.

Дорогие горожане и гости столицы! Просим вас соблюдать необходимые меры безопасности, чтобы не навредить своему здоровью. Управление здравоохранения столицы не рекомендует долгое время находиться на улице во избежание получения теплового удара, покидать здания и помещения без необходимости, следует надевать лёгкую и светлую одежду из натуральных тканей, важно соблюдать питьевой режим, пищу следует принимать часто, небольшими порциями, отдавая предпочтение блюдам растительного происхождения и кисломолочным продуктам. Пожалуйста! Берегите себя!