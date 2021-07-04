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COVID-19. Мэрия уточнила данные по Бишкеку за 3 июля

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- Ренат Кольцов
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Как сообщили в пресс-службе мэрии, по данным на 3 июля в столице выявили 907 заболевших человек.

Из этого числа с городской пропиской 776 человек, иногородних - 131. Также выявлены бессимптомные носители коронавирусной инфекции, их 431 человек. В госпитализации нуждались 35 человек.

Служба 118 работает в усиленном режиме, к обеду приняли и проконсультировали более 13 тысяч обращений.

В мэрии напоминают, что в городе Бишкек под запретом проведение массовых мероприятий. Мы убедительно просим соблюдать все меры предосторожности, санитарно-эпидемиологические нормы и требования: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться антисептиками, чаще мыть руки и проветривать помещения.

В городе много бессимптомных носителей инфекции, которые сами того не подозревая, заражают окружающих. Будьте ответственны, берегите себя и своих близких, говорится в сообщение пресс-службы мэрии Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/403064
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