Пожар после взрыва в Каспийском море потушен

Вчера вечером в соцсетях распространилась информация о мощном взрыве, произошедшем в Каспийском море, предположительно в районе одной из нефтяных платформ.

В азербайджанских государственных компаниях опровергли версию о взрыве на нефтегазовых морских платформах и судах танкерного флота.

Ранее государственная нефтяная компания SOCAR распространила заявление, что причиной взрыва на море стало извержение грязевого вулкана. Позже это сообщение было удаленно.

Пожар в азербайджанском секторе Каспия уже полностью потушен, сообщают СМИ. Точную причину взрыва пока установить не удалось.

В МЧС Азербайджана сообщили, по факту возгорания ведется расследование вместе с экспертами соответствующих ведомств.