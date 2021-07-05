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Пожар после взрыва в Каспийском море потушен

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- Ренат Кольцов
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Вчера вечером в соцсетях распространилась информация о мощном взрыве, произошедшем в Каспийском море, предположительно в районе одной из нефтяных платформ.

В азербайджанских государственных компаниях опровергли версию о взрыве на нефтегазовых морских платформах и судах танкерного флота.

Ранее государственная нефтяная компания SOCAR распространила заявление, что причиной взрыва на море стало извержение грязевого вулкана. Позже это сообщение было удаленно.

Пожар в азербайджанском секторе Каспия уже полностью потушен, сообщают СМИ. Точную причину взрыва пока установить не удалось.

В МЧС Азербайджана сообщили, по факту возгорания ведется расследование вместе с экспертами соответствующих ведомств.


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URL: https://www.vb.kg/403070
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