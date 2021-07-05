Погода
$ 84.65 - 84.87
€ 99.87 - 101.07

ГНС оштрафовала шесть АЗС за нарушение порядка реализации нефтепродуктов

102  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Государственная налоговая служба (ГНС) оштрафовала шесть автозаправочных станций на общую сумму в 210 тысяч сомов за нарушение порядка реализации нефтепродуктов

В ходе проверок, проведенных в городе Ош и Ошской области, были установлены факты нарушения передачи фискальных данных о реализуемых на АЗС топливах в режиме реального времени на сервер уполномоченного налогового органа.

В частности, сеть АЗС "МПА" (ОсОО "НК Сервис"), "Ош ойл" (ОсОО "Транс Энерго компани"), "Кыргызстан" (ОсОО "Бек-Строй плюс"), "Россия нефть" (ОсОО "Россия нефть"), "Кыргыз Мунай" (ОсОО "БМ Энерджи"), "Памир-Алай" (ОсОО "Север-Югойл) не передавали в налоговую службу в онлайн-режиме код реализуемого товара (код ТН ВЭД ЕАЭС).

ГНС напоминает, что автозаправочные станции с 1 июля 2020 года в рамках проекта фискализации налоговых процедур "СМАРТ Салым" должны применять автоматизированную систему управления и ККМ с функцией печати на контрольно-кассовом чеке информации о реализуемом топливе (наименование, код ТН ВЭД ЕАЭС, количество, цена за 1 литр, итоговая цена) и передачи этих данных в налоговый орган в онлайн-режиме.

За нарушение порядка реализации нефтепродуктов на заправках на индивидуального предпринимателя налагается штраф в размере 12,5 тысячи сомов, на юридическое лицо – 35 тысяч сомов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/403073
Теги:
ГНС, налоги, штраф, Кыргызстан, налоги в Кыргызстане
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  