ГНС оштрафовала шесть АЗС за нарушение порядка реализации нефтепродуктов

Государственная налоговая служба (ГНС) оштрафовала шесть автозаправочных станций на общую сумму в 210 тысяч сомов за нарушение порядка реализации нефтепродуктов

В ходе проверок, проведенных в городе Ош и Ошской области, были установлены факты нарушения передачи фискальных данных о реализуемых на АЗС топливах в режиме реального времени на сервер уполномоченного налогового органа.

В частности, сеть АЗС "МПА" (ОсОО "НК Сервис"), "Ош ойл" (ОсОО "Транс Энерго компани"), "Кыргызстан" (ОсОО "Бек-Строй плюс"), "Россия нефть" (ОсОО "Россия нефть"), "Кыргыз Мунай" (ОсОО "БМ Энерджи"), "Памир-Алай" (ОсОО "Север-Югойл) не передавали в налоговую службу в онлайн-режиме код реализуемого товара (код ТН ВЭД ЕАЭС).

ГНС напоминает, что автозаправочные станции с 1 июля 2020 года в рамках проекта фискализации налоговых процедур "СМАРТ Салым" должны применять автоматизированную систему управления и ККМ с функцией печати на контрольно-кассовом чеке информации о реализуемом топливе (наименование, код ТН ВЭД ЕАЭС, количество, цена за 1 литр, итоговая цена) и передачи этих данных в налоговый орган в онлайн-режиме.

За нарушение порядка реализации нефтепродуктов на заправках на индивидуального предпринимателя налагается штраф в размере 12,5 тысячи сомов, на юридическое лицо – 35 тысяч сомов.