Гульзада Рыскулова спела гимн Кыргызстана в самом крупном амфитеатре Турции

Заслуженная артистка КР и этнопевица Гульзада Рыскулова спела гимн Кыргызстана в самом крупном античном амфитеатре Турции, который расположен в древнем городе Аспендос.

Данное событие произошло в рамках пресс-тура для журналистов и блогеров Кыргызстана и Казахстана по ознакомлению с достопримечательностями Антальи, организованного Министерством культуры и туризма Турции и Агентством по продвижению и развитию туризма Турции TGA.

Голос певицы впечатлил не только кыргызстанцев и казахстанцев, но и остальных туристов, которые в этот момент находились в театре. Каждое исполнение Гульзады Рыскуловой сопровождалось бурными овациями. Она помимо гимна исполнила еще 2 своих произведения.

Напомним, театр Аспендоса сохранился лучше остальных древних театров Турции и считается самым крупным в Турции. До сих пор в амфитеатре Аспендоса проводятся различные мероприятия. При этом акустика в этом театре просто невероятная.