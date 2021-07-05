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В КР задержан подозреваемый в отправке граждан в трудовое рабство в РФ

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- Виктория Гунгер
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Сотрудниками службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД КР проведена проверка по ранее опубликованному в СМИ информации о том, что у 6 кыргызстанцев прибывших на работу в Республику Бурятия РФ были отобраны паспорта и незаконно их удерживали работодатели. Об этом сообщает МВД КР.

Как отмечается, было установлено, что гражданин КР Т.Н., не имея разрешения на право осуществления деятельности по трудоустройству граждан КР за пределами страны, оказывал гражданам услуги по незаконной их отправке в Республику Бурятию РФ.

- Граждане Кыргызстана узнавали об услугах, предлагаемых кыргызстанцем из социальных сетей и рекламы размещенной на рынках города Бишкек. В них трудовым мигрантам обещали хорошие условия и высокий заработок. Плюс ко всему, задержанный обеспечивал мигрантов фиктивными справками и основаниями дающих права для въезда в РФ. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье 122 (Организация незаконной миграции) КоП КР, по которому предъявлено уведомление о подозрении гражданину Т.Н. Дело направлено в суд, - говорится в информации МВД КР.


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URL: https://www.vb.kg/403076
Теги:
задержание, рабство, трудовая миграция, Кыргызстан
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