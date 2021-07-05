В Кыргызстане на 5 июля - 1437 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 5 июля зарегистрировали 1 тысячу 437 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.
За последние сутки было проведено 6356 ПЦР-исследований.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 924,
в г. Ош – 71,
в Чуйской области – 142,
в Ошской области – 85,
в Таласской области – 10,
в Нарынской области – 7,
в Иссык-Кульской области – 33,
в Джалал-Абадской области – 78,
в Баткенской области – 87.
За весь период зарегистрировано – 132 070 случаев.
Показатель распространения (репродуктивное число (заразность) Rt составляет 1,4
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 568 человек.
Из них:
в г. Бишкек – 315,
в г. Ош – 65,
в Чуйской области – 54,
в Ошской области – 33,
в Таласской области – 0,
в Нарынской области – 3,
в Иссык-Кульской области – 27,
в Джалал-Абадской области – 58,
в Баткенской области – 13.
За весь период выздоровели - 113 212 человек.