В Кыргызстане на 5 июля - 1437 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 5 июля зарегистрировали 1 тысячу 437 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.

За последние сутки было проведено 6356 ПЦР-исследований.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 924,

в г. Ош – 71,

в Чуйской области – 142,

в Ошской области – 85,

в Таласской области – 10,

в Нарынской области – 7,

в Иссык-Кульской области – 33,

в Джалал-Абадской области – 78,

в Баткенской области – 87.

За весь период зарегистрировано – 132 070 случаев.

Показатель распространения (репродуктивное число (заразность) Rt составляет 1,4

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 568 человек.

Из них:

в г. Бишкек – 315,

в г. Ош – 65,

в Чуйской области – 54,

в Ошской области – 33,

в Таласской области – 0,

в Нарынской области – 3,

в Иссык-Кульской области – 27,

в Джалал-Абадской области – 58,

в Баткенской области – 13.

За весь период выздоровели - 113 212 человек.