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Национальная академия наук помогла с питьевой водой малым селам Кыргызстана

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- Александр Тузов
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Ученые Научно-исследовательского центра экологии и окружающей среды Центральной Азии (Бишкек) Национальной академии наук и специалисты Департамента развития питьевого водоснабжения и водоотведения передали руководству МТУ №14 систему по подготовке питьевой воды в столичном жилмассиве "Бугу-Эне-Багыш".

Как сообщили VB.KG в пресс-службе Нацакадемии наук, такие системы предназначены для малых сел с рассредоточенным размещением домохозяйств, население которых использует не подготовленную для питья воду из различных источников.

В ближайшее время подобные системы планируется установить в 9 селах во всех областях, согласно перечню, представленному Департаментом, который сотрудничает с академическими учреждениями Кыргызстана и Китая.

Финансирование создания систем производилось Альянсом научных учреждений государств, расположенных в регионе "Один пояс – один путь". В этом Альянсе Кыргызстан представляет президент Нацакадемии наук Мурат Джуматаев.. По его предложению, основанному на результатах научного проекта "Исследование географических особенностей качества водных ресурсов в целях обеспечения питьевой водой населения Кыргызстана", поддержанному коллегами из АН КНР, Альянс принял решение о выделении средств на грантовой основе для 10 систем.


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URL: https://www.vb.kg/403081
Теги:
водоснабжение, грант, Китай, Академия наук
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