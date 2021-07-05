За сутки от коронавируса в Кыргызстане скончались еще 9 человек

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались девять человек. Такие данные на 5 июля сообщает Республиканский штаб КР по COVID-19.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

в г. Бишкек - 3,

в г. Ош - 1,

в Чуйской области - 1.

в Джалал-Абадской области - 1,

в Иссык-Кульской области - 2,

в Ошской области - 1.

Всего за весь период скончались - 2046 человек.

На стационарном лечении сейчас находятся - 4126 пациентов, из них:

100 (2,4%) - в удовлетворительном состоянии;

2657 (64,3%) - в состоянии средней тяжести;

1193 (28,9%) - тяжелые пациенты;

176 (4,2%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении находятся - 11589 пациентов.