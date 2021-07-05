За сутки от коронавируса в Кыргызстане скончались еще 9 человек

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались девять человек. Такие данные на 5 июля сообщает Республиканский штаб КР по COVID-19.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
в г. Бишкек - 3,
в г. Ош - 1,
в Чуйской области - 1.
в Джалал-Абадской области - 1,
в Иссык-Кульской области - 2,
в Ошской области - 1.
Всего за весь период скончались - 2046 человек.
На стационарном лечении сейчас находятся - 4126 пациентов, из них:
100 (2,4%) - в удовлетворительном состоянии;
2657 (64,3%) - в состоянии средней тяжести;
1193 (28,9%) - тяжелые пациенты;
176 (4,2%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении находятся - 11589 пациентов.