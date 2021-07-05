"Северэлектро" может отключить 2,7 тыс. абонентов за долги по свету

Во избежание неудобств "Северэлектро" призывает абонентов оплатить счета за электроэнергию своевременно. Об этом сообщает ведомство.

Как отмечается, с 6 июля 2021 года автоматизированная информационно-измерительная система контроля и учёта электроэнергии ОАО "Северэлектро" произведёт в городе Бишкеке дистанционное отключение более 2,7 тысячи бытовых абонентов за дебиторскую задолженность.

- Дебиторская задолженность бытовых абонентов по городу Бишкек составила 5,2 млн. сом. Хотелось бы отметить, что для удобства абонентов функционирует мобильное приложение "Северэлектро", а также на сайте распредкомпании https://se.kg действует рубрика "Баланс абонента", с помощью которых все абоненты ОАО "Северэлектро", включая бытовых и промышленных абонентов, могут в любой момент увидеть своё состояние лицевого счёта. Помимо этого, абоненты могут узнать свой баланс, позвонив в круглосуточный Колл-центр "Северэлектро" по номеру 1209 или написать сообщение на WhatsApp по номеру 0551 1209, - отметили в ведомстве.

Уточняется, что абоненты могут не стоять в очереди и оплатить счета за электроэнергию через платежные терминалы "Quickpay", "Pay24", "UMAI", "KICB", "MSТС (Касса-24)", "Megacom", "О!", "Оной", в том числе через электронные кошельки "О!", "MegaPay", "UMAI", "Элсом", в кассах "РСК Банка", "Керемет Банка", "Дос Кредо Банка", "Бакай Банка", "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН", "Халык Банка", "КICВ Банка", "Оптима Банка", а также ГП "Кыргызпочтасы" принимают платежи за электроэнергию в режиме реального времени.