За сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 34 медицинских работника

За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 34 медицинских работника. Такие данные на 5 июля предоставил Республиканский штаб КР по COVID-19.
Согласно этим данным зарегистрировано:
в г. Бишкек - 5 случаев,
в г. Ош - 3,
в Чуйской области - 3,
в Ошской области - 9,
в Джалал-Абадской области - 5,
в Баткенской области - 9.
За сутки из стационаров были выписаны 5 выздоровевших медработников. На домашней самоизоляции находятся - 13 человек.
За весь период у медицинских работников было зарегистрировано 5614 случаев заражения COVID-19. Из них выздоровели - 4979 человек.