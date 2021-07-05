За сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 34 медицинских работника

За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 34 медицинских работника. Такие данные на 5 июля предоставил Республиканский штаб КР по COVID-19.

Согласно этим данным зарегистрировано:

в г. Бишкек - 5 случаев,

в г. Ош - 3,

в Чуйской области - 3,

в Ошской области - 9,

в Джалал-Абадской области - 5,

в Баткенской области - 9.

За сутки из стационаров были выписаны 5 выздоровевших медработников. На домашней самоизоляции находятся - 13 человек.

За весь период у медицинских работников было зарегистрировано 5614 случаев заражения COVID-19. Из них выздоровели - 4979 человек.