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Работа художницы из Кыргызстана была выставлена на Лондонском арт-биеннале

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- Айжан Мамбеталиева
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На пятой Лондонской биеннале искусств, которая прошла в Старой ратуше Челси были выставлены 400 работ художников из 60 стран.

Работа Жылдыз Бековой, которая представляла нашу страну - картина "Расплата", размером 90 на 120 сантиметров. Художница нарисовала ее в этом году.

"Очень приятно, что на открытии присутствовал и поддержал нас Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Великобритании Эдиль Байсалов и мои подруги Иванна Ставриди и Светлана Чернова. Они были моей группой поддержки и очень мне помогали. Иванна живет и работает в Лондоне, она меня встретила и я остановилась у нее. Очень благодарна ей и рада, что наши пути пересеклись, мы уже думаем над общими проектами. Светлана тоже живет и учиться в Англии, вместе мы работаем над анимацией, конкурсным проектом для Japanese Prize, в котором проект "Профессия моей мечты" прошел в финал и занял второе место", - рассказала корреспонденту VB.KG Жылдыз Бекова.

Жылдыз рассказала, что в биеннале она участвует впервые и очень рада предоставленной возможности.

"Лондонское арт-биеннале – второе по значимости событие, после Венецианского биеннале. Это большая возможность для художников! И мне очень приятно, что моя работа тоже была выставлена на суд арт-критиков и зрителей. В рамках биеннале проходит и конкурс среди участников, но из-за временных ограничений, связанных со сложной эпидситуации, победителей объявят позже", - сказала художница.


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URL: https://www.vb.kg/403085
Теги:
Великобритания, искусство, художник, культура, Кыргызстан
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