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В РФ предотвращены теракты, готовившиеся членами "Исламского государства"

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- Евгений Денисенко
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Серию терактов предотвратила ФСБ России в Москве, Кабардино-Балкарии и Астраханской области. Об этом сообщили российским СМИ в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности предотвращена серия террористических актов, планировавшихся летом 2021 года членами законспирированных ячеек запрещенной международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) на территории России. В результате проведенных мероприятий шесть преступников нейтрализованы, двое задержаны", - говорится в информации ЦОС.

В частности, в Москве боевик "ИГ" готовил вместе с сообщником, проживающим в Астраханской области, одновременные нападения на граждан с применением огнестрельного и холодного оружия. Последний при оказании вооруженного сопротивления ликвидирован ответным огнем. "Во взаимодействии с органами полиции задержан участник международной террористической организации, гражданин России, готовивший подрыв самодельного взрывного устройства в Москве в местах массового пребывания граждан", - сообщили в ФСБ.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли принадлежавшие террористам самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы, гранаты, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, религиозно-экстремистскую литературу. В ФСБ сообщили, что уголовные дела расследуются по статьям "Приготовление к террористическому акту", "Участие в деятельности террористической организации", а также "Незаконный оборот оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств" УК РФ. Личности террористов в интересах следствия не разглашаются.

Борьба с терроризмом сегодня активизируется и в рамках Евразийского экономического союза. Эти цели преследует и недавнее подписание ЕАЭС меморандума о взаимопонимании с Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. В эту группу входят Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, статус наблюдателя при ней имеют 16 стран, включая Армению, и 23 международные организации. Сама ЕАГ является ассоциированным членом Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), включающей сегодня 40 ведущих государств мира.

"Исламское государство" - международная террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Ее деятельность запрещена в целом ряде государств, в том числе в Казахстане, Кыргызстане, России, Таджикистане, США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии.


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URL: https://www.vb.kg/403095
Теги:
Россия, Кыргызстан
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