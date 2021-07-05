Встреча главы КР с бизнесом. Руководителям за невыполнение грозит наказание

Садыр Жапаров подписал распоряжение в целях обеспечения выполнения поручений Главы государства по итогам встречи с бизнес-сообществом, прошедшей 23 июня текущего года. Об этом сообщает Аппарат главы КР.

Согласно распоряжению, руководителям министерств и ведомств страны, полномочным представителям Кабинета Министров в областях, главам местных государственных администраций поручается обеспечить выполнение поручений Президента, озвученных в ходе встречи с предпринимателями.

- За неисполнение или ненадлежащее исполнение поручений Президента КР вышеуказанные руководители могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности, - подчеркивается в информации.