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Встреча главы КР с бизнесом. Руководителям за невыполнение грозит наказание

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- Виктория Гунгер
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Садыр Жапаров подписал распоряжение в целях обеспечения выполнения поручений Главы государства по итогам встречи с бизнес-сообществом, прошедшей 23 июня текущего года. Об этом сообщает Аппарат главы КР.

Согласно распоряжению, руководителям министерств и ведомств страны, полномочным представителям Кабинета Министров в областях, главам местных государственных администраций поручается обеспечить выполнение поручений Президента, озвученных в ходе встречи с предпринимателями.

- За неисполнение или ненадлежащее исполнение поручений Президента КР вышеуказанные руководители могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности, - подчеркивается в информации.


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URL: https://www.vb.kg/403098
Теги:
президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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