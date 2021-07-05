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В Москве на 82 году жизни скончался Владимир Меньшов

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- Анастасия Карелина
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Печальное для всех поклонников киноискусства сообщение пришло из российской столицы. На 82 году жизни от нас ушел знаменитый актер, режиссер, сценарист, педагог, народный артист РСФСР, лауреат Госпремии СССР и премии Американской киноакадемии "Оскар" Владимир Меньшов.

Как пишут российские СМИ, автор легендарной кинокартины "Москва слезам не верит" скончался от последствий коронавируса. Официальная информация о болезни Владимира Валентиновича появилась 26 июня. Однако позже выяснилось, что к этому моменту знаменитого режиссера уже госпитализировали, и болезнь он переносит совсем не в легкой форме. После Меньшова заболела и его супруга - народная артистка России Вера Алентова. Она также проходила лечение в клинике. И вот сегодня пришло сообщение о том, что знаменитый российский режиссер скончался.

Сложно найти на постсоветском пространстве человека, который не знал бы Владимира Меньшова, как артиста, или не видел хотя бы один из его фильмов. "Розыгрыш", "Любовь и голуби", "Москва слезам не верит" любимы многими поколениями зрителей. Лента "Москва слезам не верит" даже получила "Оскар", как лучший фильм на иностранном языке. И это лишь самые известные и популярные. А сколько Владимиром Меньшовым было написано сценариев и сыграно ярких ролей! Его актерский диапазон поражал. Это и князь Александр Меньшиков в "Сказе про то, как царь Петр арапа женил", и маршал Георгий Константинович Жуков в "Ликвидации", и Гесер в "Ночном дозоре".

Прощание со знаменитым режиссером должно пройти в четверг, 8 июля, в Большом зале московского Дома кино. По предварительной информации похоронят Владимира Меньшова на Новодевичьем кладбище.


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URL: https://www.vb.kg/403100
Теги:
искусство, кино, Россия, театр
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