В Москве на 82 году жизни скончался Владимир Меньшов

Печальное для всех поклонников киноискусства сообщение пришло из российской столицы. На 82 году жизни от нас ушел знаменитый актер, режиссер, сценарист, педагог, народный артист РСФСР, лауреат Госпремии СССР и премии Американской киноакадемии "Оскар" Владимир Меньшов.

Как пишут российские СМИ, автор легендарной кинокартины "Москва слезам не верит" скончался от последствий коронавируса. Официальная информация о болезни Владимира Валентиновича появилась 26 июня. Однако позже выяснилось, что к этому моменту знаменитого режиссера уже госпитализировали, и болезнь он переносит совсем не в легкой форме. После Меньшова заболела и его супруга - народная артистка России Вера Алентова. Она также проходила лечение в клинике. И вот сегодня пришло сообщение о том, что знаменитый российский режиссер скончался.

Сложно найти на постсоветском пространстве человека, который не знал бы Владимира Меньшова, как артиста, или не видел хотя бы один из его фильмов. "Розыгрыш", "Любовь и голуби", "Москва слезам не верит" любимы многими поколениями зрителей. Лента "Москва слезам не верит" даже получила "Оскар", как лучший фильм на иностранном языке. И это лишь самые известные и популярные. А сколько Владимиром Меньшовым было написано сценариев и сыграно ярких ролей! Его актерский диапазон поражал. Это и князь Александр Меньшиков в "Сказе про то, как царь Петр арапа женил", и маршал Георгий Константинович Жуков в "Ликвидации", и Гесер в "Ночном дозоре".

Прощание со знаменитым режиссером должно пройти в четверг, 8 июля, в Большом зале московского Дома кино. По предварительной информации похоронят Владимира Меньшова на Новодевичьем кладбище.