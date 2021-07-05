Завтра в некоторых районах Бишкека отключат природный газ

В Бишкеке с 6 по 9 июля по улице Проскурякова будут произведены работы по устранению утечки

газа в подземном газопроводе среднего давления, введенного в эксплуатацию в 1971 году. Об этом сообщает компания "Газпром Кыргызстан".

"Район отключения подачи природного газа: село Аламедин, ограничен улицами Чугуевой, БЧК, Чернышевского, река Аламедин; кондитерский дом "Куликовский". В целях обеспечения безопасности работы будут проводиться с отключением газопровода среднего давления. К ", - сообщили в компании.