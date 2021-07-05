Для детей с диабетом организовали летний лагерь на Иссык-Куле

Общественное объединение "Детство без диабета" организовало для ребят, страдающих диабетом лагерь. Цель его – развить самостоятельность у детей. Ребята сами будут считать углеводы, высчитывать, сколько им необходимо подколоть инсулина, узнают, с каким уровнем сахара в крови можно начинать заниматься спортом и как купировать гипогликемию.

Ежедневно, контролировать состояние мальчишек и девчонок будут врачи.

"Участники общественного объединения – родители, воспитывающие детей с диабетом. За время этого летнего отдыха, наших мальчишек и девчонок научат контролировать свое заболевание без родительской опеки. А также, для них запланированы различные мастер-классы и игры, продуктивный отдых с погружением в кыргызскую культуру и традиции, конные прогулки, спортивные соревнования. И что интересно, в лагере отсутствует интернет, дети проведут каникулы без мобильных телефонов", - рассказала руководитель объединения Нурхан Жумабаева.