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В мечетях Бишкека рекомендуют носить маски

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- Н Крайнова
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В Бишкеке прошел рейд по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм в мечетях. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В мероприятии участвовали представители Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора города Бишкек, муниципального территориального управления и районного управления внутренних дел Свердловского района.

Сообщается, что во время рейда проверяющие "раздавали плакаты и проводили и разъяснительную работу по профилактике распространения коронавирусной инфекции, рекомендовали носить маски при посещении и строго соблюдать санитарные нормы".


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URL: https://www.vb.kg/403103
Теги:
мечеть, Бишкек, коронавирус, маски
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