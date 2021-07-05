В мечетях Бишкека рекомендуют носить маски

В Бишкеке прошел рейд по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм в мечетях. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В мероприятии участвовали представители Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора города Бишкек, муниципального территориального управления и районного управления внутренних дел Свердловского района.

Сообщается, что во время рейда проверяющие "раздавали плакаты и проводили и разъяснительную работу по профилактике распространения коронавирусной инфекции, рекомендовали носить маски при посещении и строго соблюдать санитарные нормы".