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Операторов горячей линии "118" стало больше

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- Айжан Мамбеталиева
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Министерством здравоохранения и социального развития в связи с возросшей нагрузкой на службу "118" проведены работы по расширению ее возможностей и повышению эффективности работы.

В рамках проведенных мероприятий в первую очередь был увеличен штат операторов службы горячей линии "118", к работе которой были привлечены опытные врачи центров семейной медицины, ординаторы и студенты старших курсов КГМА. Для них были организованы специальные подготовительные тренинги, на которых операторам рассказали о правилах работы и необходимых навыках ведения разговора, а также о порядке работы со специальными цифровыми решениями.

Также проведены работы по увеличению каналов связи в целях повышения доступности службы для населения.

При подготовительных мероприятиях дополнительно отработаны механизмы маршрутизации пациентов с симптомами COVID-19, оперативной передачи сведений в мобильные бригады.

Кстати, записаться на вакцинацию теперь можно через службу горячей линии. Там же можно уточнить информацию по вопросам, связанным с прохождением вакцинации.


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URL: https://www.vb.kg/403104
Теги:
здоровье, COVID-19, COVID
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