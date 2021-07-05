Операторов горячей линии "118" стало больше

Министерством здравоохранения и социального развития в связи с возросшей нагрузкой на службу "118" проведены работы по расширению ее возможностей и повышению эффективности работы.

В рамках проведенных мероприятий в первую очередь был увеличен штат операторов службы горячей линии "118", к работе которой были привлечены опытные врачи центров семейной медицины, ординаторы и студенты старших курсов КГМА. Для них были организованы специальные подготовительные тренинги, на которых операторам рассказали о правилах работы и необходимых навыках ведения разговора, а также о порядке работы со специальными цифровыми решениями.

Также проведены работы по увеличению каналов связи в целях повышения доступности службы для населения.

При подготовительных мероприятиях дополнительно отработаны механизмы маршрутизации пациентов с симптомами COVID-19, оперативной передачи сведений в мобильные бригады.

Кстати, записаться на вакцинацию теперь можно через службу горячей линии. Там же можно уточнить информацию по вопросам, связанным с прохождением вакцинации.