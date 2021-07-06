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Кыргызская диаспора в Москве начала подготовку ко Дню независимости КР

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- Евгений Денисенко
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В Москве начались культурные и спортивные мероприятия, посвященные скорому 30-летию со дня провозглашения независимости Кыргызской Республики. Эти события организуются общественными организациями кыргызской диаспоры при поддержке посольства КР в РФ.

Одним их таких мероприятий, устроенных в спорткомплексе "Олимпийский", стали финальные игры футбольного турнира среди соотечественников, находящихся в России. Победу одержала команда "Кой-Таш" (Чуйская область), второе место заняла команда "Жусуп Абдрахманов" (Иссык-Кульская область), названная так по имени выдающегося политического и государственного деятеля Кыргызстана, одного из основателей его государственности.

В свою очередь, с музыкальной и песенной культурой кыргызского народа желающие смогли познакомиться на концерте с участием творческих коллективов диаспоры Москвы и Подмосковья. Отрывки из своих постановок продемонстрировал и первый в российской столице самодеятельный театр "Аян", к слову, тесно сотрудничающий с известным российским Московским Молодежным театром под руководством народного артиста РФ Вячеслава Спесивцева.

Этот концерт, состоявшийся в Ресурсном центре некоммерческих организаций Комитета общественных связей города Москвы посетили находившийся с визитом в российской столице министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана Кайрат Иманалиев и советник посольства КР в РФ Алмаз Букалаев. Министр вручил благодарственные письма организаторам и активным участникам спортивного и культурного мероприятий.

А следом в самом посольстве прошел шахматный турнир на Кубок Совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области. За первенство в нем поборолись более 50 уроженцев республики, взрослые и их дети. Победители и участники турнира были отмечены призами и памятными подарками.

"Все мероприятия, посвященные главной дате в жизни граждан республики, проводятся и будут проводиться с соблюдением всех эпидемиологических требований, установленных в связи с пандемией. У нас вместе с посольством много планов по поводу празднования Дня независимости Кыргызстана, юбилея. Надеемся, все они будут воплощены в жизнь. Одно их таких мероприятий хотим провести на базе павильона Кыргызстана на ВДНХ, реконструкция которого находится уже на завершающей стадии. Зная, что нынешний министр культуры Кыргызстана – творческая личность, мы обратились к нему с просьбой написать пьесу о наших соотечественниках за пределами родной страны. С тем, чтобы потом осуществить здесь постановку этого произведения и демонстрировать ее россиянам, представителям различных диаспор, включая, конечно, и кыргызскую", - говорит почетный председатель кыргызской диаспоры Москвы и Московской области Раимкул Аттокуров.


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URL: https://www.vb.kg/403105
Теги:
День независимости, искусство, Россия, соотечественники, юбилей, диаспора, Москва, культура, Кыргызстан
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