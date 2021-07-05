COVID-19: Участились ложные вызовы при обращении в колл-центр 118

На работу колл-центра 118 в последние дни поступают нарекания со стороны горожан. Вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачёва лично проинспектировала работу горячей линии, сообщили в мэрии.

Операторы работают круглосуточно, на смене по 20 операторов. С начала года в службу поступило 49030 обращений, за 2020 год - 124 140 обращений, из них заполнены 29 тысяч 258 анкет с подозрением на COVID-19 (за 2020 год-14 437). На 4 июля 2021 года поступил 1457 звонков, из них заполнены анкеты с подозрением на коронавирусную инфекцию– 854, переданы мобильной бригаде – 560 обращений.

Операторы колл-центра обратились к горожанам с просьбой не обращаться на горячую линию с ложными вызовами. Это приводит к тому, что линия занята не по назначению, в то время как нуждающиеся в консультации именно по вопросу колл-центра остаются без удовлетворения их звонка.

Иногда горожане вызывают мобильную бригаду только потому что хотят сделать ПЦР-тест, но тест делается только по показаниям. Сейчас колл-центр сильно загружен звонками, медики также испытывают трудности.

Напоминаем, позвонив по номеру 118, горожане могут получить квалифицированную консультацию по перечисленным симптомам, исчерпывающие ответы на вопросы о кампании вакцинации против COVID-19, им также расскажут об адресах пунктов вакцинации и о медицинских показаниях к вакцинации и побочных эффектах.