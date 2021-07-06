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Реджеп Эрдоган: Орхан Инанды доставлен в Турцию

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- Ренат Кольцов
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Выступая в эфире государственного телеканала TRT Haber Рейджеп Эрдоган заявил, что Орхан Инанды был задержан и доставлен в Турцию национальными спецслужбами.

Свое заявление Эрдоган сделал на заседание кабинета министров. В частности он сказал:

"В нашу страну доставили Орхана Инанды, одного из высших руководителей FETO в Центральной Азии, и передали его правосудию". Операцию провела турецкая Национальная разведывательная организация. По словам турецкого президента, на сегодняшний день в Турцию доставлено более 100 человек из многих стран.

Президент международного образовательного учреждения "Сапат" Орхан Инанды исчез 31 мая 2021 года. Его супруга Рейхан Инанды неоднократно обращалась к руководству страны с просьбой помочь в розыске мужа. 6 июня она заявила, что располагает информацией о том, что её муж находится в здании турецкого посольства.


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URL: https://www.vb.kg/403114
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