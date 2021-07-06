Погода
$ 84.63 - 84.86
€ 99.87 - 101.07

В Бишкек пришла поливная вода, но все еще мало

290  0
- Н Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке в некоторых арыках появилась поливная вода с мутным осадком. Горожане задаются вопросом, хватит ли ее на полив зеленых насаждений, которые уже месяц страдают от засухи.

В Бишкекезеленхозе корреспонденту VB.KG сообщили, что действительно вчера 5 июля, после 18.00 в город поступило примерно четыре кубических метра в секунду из речки Ала-Арча. А мутноватая вода, потому что пришла высоко с гор, где по всей видимости началось таяние снега.

- К сожалению этого объема все еще мало на весь город. Всю ночь с 5 на 6 июля, наши мирабы (прим. сотрудники заведующие поливом) занимались распределением воды по арыкам, - сообщили в пресс-службе Бишкекзеленхоза.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/403115
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  