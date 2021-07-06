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Два короткометражных кыргызских фильма включены в программу МКФ в Казани

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- Анастасия Карелина
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Два короткометражных фильма из Кыргызстана включены в программу XVII Казанского международного кинофестиваля мусульманского кино. Об этом сообщила киновед, член Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ Гульбара Толомушова.

МКФ в Казани должен пройти в этом году с 5 по 10 сентября. Стало известно, что нашу республику на этом смотре будут представлять две короткометражные ленты. В конкурс игровых короткометражных фильмов включены: картина Айпери Усмановой "Девочка" и лента Лунары Жээнбековой "Близнецы после девяти".

Обе картины сняты в 2021 году на базе КТУ "Манас". "Девочка" рассказывает историю шестилетней Ажар, живущей в деревне с дедушкой и бабушкой. Но однажды привычные будни малышки нарушает событие, меняющее всю ее жизнь. Фильм "Близнецы после девяти" посвящен будням большой семьи в отдаленном регионе Кыргызстана. Чтобы дома была вода, им нужно идти в горы. Автобус же в ближайший город ходит лишь раз в неделю.

МКФ в Казани проходит под девизом "Через диалог культур к культуре диалога". Цели фестиваля: обмен опытом деятелей культуры и искусства России, стран ближнего и дальнего зарубежья, популяризация общечеловеческих духовно-нравственных и культурных ценностей, создание объективного представления в российском и мировом сообществе об исламе и мусульманах.


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URL: https://www.vb.kg/403117
Теги:
искусство, кино, Россия, фестиваль, Кыргызстан
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