В Кыргызстане на 6 июля - 1233 новых случая COVID-19

В Кыргызстане на 6 июля зарегистрировали 1 тысячу 233 новых случая заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.
За последние сутки было проведено 9172 ПЦР-исследования.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 789,
в г. Ош – 44,
в Чуйской области – 139,
в Ошской области – 32,
в Таласской области – 9,
в Нарынской области – 13,
в Иссык-Кульской области – 35,
в Джалал-Абадской области – 83,
в Баткенской области – 89.
За весь период зарегистрировано – 133 303 случая.
Показатель распространения (репродуктивное число (заразность) Rt составляет 1,6
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 763 человека.
Из них:
в г. Бишкек – 410,
в г. Ош – 83,
в Чуйской области – 94,
в Ошской области – 55,
в Таласской области – 8,
в Нарынской области – 9,
в Иссык-Кульской области – 16,
в Джалал-Абадской области – 63,
в Баткенской области – 25.
За весь период выздоровели - 113 975 человек.