В Кыргызстане на 6 июля - 1233 новых случая COVID-19

В Кыргызстане на 6 июля зарегистрировали 1 тысячу 233 новых случая заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.

За последние сутки было проведено 9172 ПЦР-исследования.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 789,

в г. Ош – 44,

в Чуйской области – 139,

в Ошской области – 32,

в Таласской области – 9,

в Нарынской области – 13,

в Иссык-Кульской области – 35,

в Джалал-Абадской области – 83,

в Баткенской области – 89.

За весь период зарегистрировано – 133 303 случая.

Показатель распространения (репродуктивное число (заразность) Rt составляет 1,6

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 763 человека.

Из них:

в г. Бишкек – 410,

в г. Ош – 83,

в Чуйской области – 94,

в Ошской области – 55,

в Таласской области – 8,

в Нарынской области – 9,

в Иссык-Кульской области – 16,

в Джалал-Абадской области – 63,

в Баткенской области – 25.

За весь период выздоровели - 113 975 человек.