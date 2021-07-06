За сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 30 медицинских работников

За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 30 медицинских работников. Такие данные на 6 июля предоставил Республиканский штаб КР по COVID-19.

Согласно этим данным зарегистрировано:

в г. Бишкек - 12 случаев,

в г. Ош - 1,

в Чуйской области - 2,

в Ошской области - 1,

в Таласской области - 1

в Джалал-Абадской области - 7,

в Баткенской области - 6.

За сутки из стационаров были выписаны 7 выздоровевших медработников. На домашней самоизоляции находятся - 17 человек.

За весь период у медицинских работников было зарегистрировано 5644 случая заражения COVID-19. Из них выздоровели - 5003 человека.