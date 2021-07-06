За сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 30 медицинских работников

За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 30 медицинских работников. Такие данные на 6 июля предоставил Республиканский штаб КР по COVID-19.
Согласно этим данным зарегистрировано:
в г. Бишкек - 12 случаев,
в г. Ош - 1,
в Чуйской области - 2,
в Ошской области - 1,
в Таласской области - 1
в Джалал-Абадской области - 7,
в Баткенской области - 6.
За сутки из стационаров были выписаны 7 выздоровевших медработников. На домашней самоизоляции находятся - 17 человек.
За весь период у медицинских работников было зарегистрировано 5644 случая заражения COVID-19. Из них выздоровели - 5003 человека.