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Кыргызстанцы участвуют во Всемирной Фольклориаде в Уфе

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- Евгений Денисенко
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Шестая Всемирная Фольклориада проходит с 3 по 10 июля в столице Республики Башкортостан городе Уфе. Она собрала более тысячи артистов из почти сорока стран, включая Кыргызстан.

Указ о проведении в Уфе этого международного фестиваля президент РФ Владимир Путин подписал в июне 2017 года. Фольклориада планировалась на 2020 год, однако из-за пандемии коронавируса была перенесена на 2021-й. И проходит, как сообщается, с строгим соблюдением всех антиковидных требований.

"Фольклориада – это, по сути, народная дипломатия. Это очень важно в современных условиях, когда очень много агрессивных действий с разных сторон. А мы говорим, что все мы – люди, независимо от разделяющих нас границ, и все мы хотим жить в мире и согласии. Республика приняла на себя ответственность за проведение мероприятия, несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку. Каждый участник Фольклориады сдал не один ПЦР-тест, требования Роспотребнадзора были обязательными для участников", – заявил на церемонии открытия глава Башкортостана Радий Хабиров.

По сообщению местных СМИ, грандиозное шоу открытия Фольклориады оказалось сравнимо по уровню с открытием Универсиады в Казани в 2013 году и не сильно проиграло шоу Олимпиады в Сочи в 2014-м. Визуализацию обеспечивали 500 световых приборов и 800 квадратных метров светодиодных экранов, в одном хороводе в многофункциональном спортивно-концертном комплексе "Уфа-Арене" сошлись представители 71 национальности.

Каждый день на двух концертных площадках в Уфе проходят представления, хэдлайнеры которых - певица Манижа, ансамбль "Русская песня" Надежды Бабкиной, российская джипси-фолк-рок группа "The Hatters", сербский кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица со своим оркестром, другие известные артисты и коллективы. Участники Фольклориады также выезжают в районы Башкортостана, где за неделю на 22 площадках пройдут более 500 представлений.

От Кыргызстана в состав участников, как сообщалось ранее, был включен, в том числе, вокально-хореографический ансамбль "Адис". Созданный на базе хореографического отделения Детской школы искусств № 4 Бишкека, он сформирован из ее педагогов, лучших учеников и выпускников, в репертуаре коллектива - кыргызские народные и современные танцы. "Адис" неоднократно становился лауреатом различных международных творческих форумов, таких, как фестиваль тюркоязычных стран в Турции, международный детский фестиваль "Дети Мира во Франции", всемирная фольклориада в Мексике, международный фестиваль национальных культур "Берҙәмлек" в том же Башкортостане.

Фольклориада проходит раз в четыре года и призвана показать многообразие традиционного культурного наследия человечества, способствовать его сохранению. Первый подобный фестиваль состоялся в 1996 году в Нидерландах, затем его принимали Япония, Венгрия, Китай, Республика Корея и Мексика.


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URL: https://www.vb.kg/403126
Теги:
Владимир Путин, искусство, Россия, кыргызско-российское сотрудничество
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