Ван Гог, Дали, Фрида, Пикассо... На очереди - звезды кыргызского искусства!

Молодой кыргызский скульптор Бакыт Мусаев создает миниатюрные портреты мировых знаменитостей из полимерной глины. Вместе с другом и коллегой мастером были сделаны изящные скульптуры всемирно знаменитых художников Ван Гога, Сальвадора Дали, Фриды Кало, Пабло Пикассо и нашего Суйменкула Чокморова. А в планах уже работа над миниатюрами людей, прославивших на весь мир кыргызскую культуру и искусство.

Бакыт Мусаев – профессиональный скульптор. Азы изобразительного искусства он постигал в художественной школе, входящей в структуру Национальной Академии художеств Кыргызской Республики имени академика Тургунбая Садыкова. Окончив ее, продолжил обучение в художественном колледже. Наконец, поступил в саму Академию, которую успешно окончил.

Бакыта всегда привлекала скульптура. Он успел поработать за границей: в Турции и России. Рассказал, что в Антальи в этом году должен открыться музей, где можно будет увидеть в том числе и его скульптурные произведения. А вот минималистической скульптурой он заинтересовался несколько лет назад.

"Видел за границей, как работают с полимерной глиной тамошние мастера. В Instagram встречал разные произведения, созданные из нее. Отметил для себя, что материал довольно интересный и можно было бы попробовать его освоить. А когда вернулся на родину, узнал, что полимерная глина есть и у нас. Решил, что время пришло, и взялся за дело", - вспоминает Бакыт Мусаев.

Бакыт с другом снял помещение под мастерскую. В ней и стали рождаться миниатюрные портретные скульптуры. Вниманию публики во всей красе предстали нидерландский художник-постимпрессионист Ван Гог, испанский сюрреалист и провокатор Сальвадор Дали, еще один гений XX века – Пабло Пикассо, известная своим мрачным творчеством экспрессивная и эксцентричная мексиканка Фрида Кало. И даже вымышленный, но столь любимый многими киноманами персонаж Люка Бессона Леон из одноименной картины тоже получился весьма колоритным.

А как вам наш родной Суйменкул Чокморов?! Это, правда, пока единственная миниатюрная скульптура, прототипом для которой стал знаменитый кыргызстанец. Но планы у Бакыта Мусаева большие.

"Почему мы вообще стали делать фигурки известных личностей?! Например, Ван Гог. Все, кто хотя бы немного интересуются искусством, знают и имя, и картины художника. Но ведь в Кыргызстане много и тех, кто о нем никогда даже не слышал. Это и Дали касается, и Пикассо. И таких личностей планетарного масштаба немало. Вот мы и подумали, что наше скромное творчество может помочь изменить эту ситуацию", - поясняет Бакыт Мусаев.

Начинали художники с известных зарубежных персонажей. Но потом им пришла идея переключиться на великих личностей Кыргызстана.

"Писатель Чингиз Айтматова, кинорежиссер Болот Шамшиев, балерина Бюбюсара Бейшеналиева, актриса ТаттыбюбюТурсунбаева… Хотелось бы и их образы вылепить из полимерной глины. Наша молодежь все-таки ходит на выставки. Глядя на миниатюрные скульптуры, возможно, у молодых людей возникнет желание узнать больше о том или ином человеке: посмотреть кино, прочитать книгу", - добавляет Бакыт Мусаев.

В настоящий момент Бакыт работает один. Друг и единомышленник уехал. Воплощать в реальность мечты и замыслы придется одному. Правда, арендованное помещение пришлось оставить – одному платить за аренду трудно. Каких-то крупных скульптурных заказов, увы, пока нет. Зато есть время, чтобы хорошо обдумать будущие миниатюрные полимерные произведения. Ведь если есть материалы и место для работы, а в голове уже сложился образ будущей работы, сделать ее можно всего за день.