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Ситуация в Афганистане грозит ЦА ростом криминала и большой встряской

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- Виктория Гунгер
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Вывод американских войск из Афганистана вступил в финальную стадию. Ближайшие пару недель западные военные покинут страну. Уже сейчас это привело к резкому обострению оперативной обстановки. За последние два месяца число районов, контролируемых талибами, увеличилось на 70 – т.е. вдвое. Об этом в рамках онлайн выступления перед студентами Кыргызстана рассказал известный российский эксперт Никита Мендкович.

По его словам, из примерно 400 районов Талибану подчиняются 140-150, правительству – менее ста. Остальные являются зонами нестабильности, где ведутся боевые действия или присутствуют другие террористические группировки или просто банды.

- Тот Афганистан, к которому мы привыкли, приходит к своему завершению. Гражданская война между властями и талибами, скорее всего, закончится победой последних. Талибан – религиозные экстремисты. Но важно понимать, что и правительство, поддерживаемое Вашингтоном, там не белое и пушистое. Запреты, вплоть до тех, что регулируют бытовые отношения, и ущемления прав человека – практика, с которой не боролись ни афганцы, ни американцы", - сообщил политолог.

Эксперт из РФ также отметил, что земля в республике неплодородная.

- С промышленностью тоже плохо: Афганистан не входил в состав СССР и там, в отличие от союзных республик, не вкладывались в промышленность. То, что было построено за период советского военного присутствия – сегодня основательно разрушено. Население республики – с учетом тех, кто находится в трудовой миграции, составляет 30 миллионов человек. (Это примерная оценка, более точные данные сложно получить.) Но люди в ИРА очень бедные и недовольные, а большинство молодежи уже с детских лет держали в руках оружие. Наверняка, уже в этом году мы будем наблюдать падение правительства и приход на его место радикалов-талибов, - подчеркнул Мендкович.

Такой сценарий, как пояснил российский эксперт, грозит центральноазиатскому региону "большой перетряской".

- В Центральную Азию, в том числе в Кыргызстан, направится большой поток беженцев. Талибан начнет мстить всем, кто работал по контракту на американцев – от сотрудников западных НПО до обслуживающего их персонала. Во многом это продиктовано тем, что указанная категория граждан зарабатывала больше, чем основная деревенская масса. После смены власти у талибов появится роскошный повод обвинить их в военных преступлениях. И люди побегут. Кроме того, нужно знать, что Талибан – не только религиозное движение. Это определенный социум, совокупность людей с весьма специфическими биографиями. За власть эта террористическая группировка воевала последние 27 лет – с 1994 года. У них выработались определенные привычки. К примеру, постоянное сотрудничество с другими террористическими группировками. В рядах талибов много бывших и действующих боевиков Аль-Каиды, Исламского движения Узбекистана, ИГИЛ и мн. др. Поэтому, в случае распада ИРА странам Центральной Азии угрожают не только беженцы, но и рост криминала, торговли оружием. Со всем этим придется что-то делать. Встает вопрос о жестком укреплении границ, - резюмировал Никита Мендкович.

Отметим, что онлайн-встреча состоялась по инициативе Фонда "Евразийцы – новая волна".


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URL: https://www.vb.kg/403132
Теги:
Афганистан, безопасность, Талибан, Кыргызстан, Никита Мендкович
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