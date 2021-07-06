В Петербурге суд оправдал кыргызстанцев, обвинявшихся в разбое

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга вынес оправдательный приговор трем гражданам Кыргызстана, проходившим по делу о разбойном нападении на женщину. Об этом сообщила петербургская интернет-газета "Фонтанка.ру".

По ее информации, Заирбек Дуйшо, Бекболот Менишбай и Нургазы Сарыков были задержаны в феврале 2020 года. Им предъявили обвинение в нападении на управляющую сетью продовольственных магазинов 27 декабря 2019 года, у которой отобрали сумку с деньгами и ценностями на 700 тысяч рублей.

Как рассказывала "Фонтанка", Нургазы Сарыков в вечер преступления находился в квартире на Гражданском проспекте. Алиби ему обеспечивали родственники и друг, с которым он общался в мессенджере, в том числе по видеосвязи. Бекболот Менишбай работал таксистом, вез на тот момент пассажирку в другом районе города, которая подтвердила "Фонтанке" свою поездку и готова была рассказать о ней полицейским. Заирбек Дуйшо до позднего вечера находился на территории режимного филиала "Автотранспортный комбинат", о чем свидетельствовали видеозапись системы охранного телевидения и книга учета входа-выхода работников.

В СИЗО все трое провели полтора года. Судья Олег Щербаков отменил им меру пресечения после оглашения приговора, выпустил немедленно из-под стражи и напомнил им о праве на реабилитацию. "Установлено, что все подсудимые находились не в месте преступления, обвинение не представило каких-либо доказательств, свидетельствующих об обратном", - прокомментировал адвокат Павел Литвинов.

В уголовном деле был четвертый фигурант, Арлен Искендеров. Его уголовное преследование полиция прекратила перед передачей материалов в суд.

Дело о разбойном нападении суд возвращает полиции Фрунзенского района для дальнейшего расследования и поиска настоящих преступников, сообщает "Фонтанка.ру".