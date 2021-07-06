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Талибы собрались дружить границами с Таджикистаном

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- Виктория Гунгер
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"Талибы, контролирующие свыше 70% границы с Таджикистаном, гарантируют обеспечение безопасности и невмешательства, при этом процент контролируемых территорий может вырасти", заявил РИА Новости представитель движения "Талибан" Забиулла Муджахед.

"Мы подтверждаем это (контроль над частью границы с Таджикистаном - ред.). Оккупировали даже более 70% границы с Таджикистаном. У нас будут хорошие отношения с нашей дружественной страной - Таджикистаном. На границах будет установлена безопасность, и никакого вмешательства не произойдет", - сказал Муджахед.

По его словам, процент территорий, который контролируют талибы, "может повыситься".

"Вчера вечером (заняли - ред.) большую территорию в провинции Бадахшан, и те, кто выступал от правительства Кабула на границе, бежали оттуда и в итоге территория перешла под наш контроль, - пояснил собеседник агентства. - Они не могут взять под свой контроль эти области. У нас есть регулярные силы по всем направлениям территорий, которые находятся в нашем распоряжении. Сначала они не могли сопротивляться, а теперь уже ничего не могут. Лучше идти по пути диалога, а оставшиеся проблемы решать на переговорах", - сказал он.

При этом он также отметил, что талибы гарантируют безопасность иностранных дипломатов в Мазари-Шарифе

"Сейчас я не могу сказать, будет ли Мазари-Шариф передан талибам, но из соображений безопасности посольств, консульств и иностранных дипломатов я должен сказать, что они... обеспечат их безопасность и для них не будет проблем. Мы на связи со странами, у которых есть посольства и консульства в Мазари-Шарифе... они нам доверяют", - сказал Муджахед.

Он также обвинил афганское правительство в том, что оно несерьезно относится к переговорам.

"Переговоры проходят в Катаре, но другая сторона (афганское правительство - ред.) несерьезно относится к переговорам и не хочет, чтобы они продолжались... Наша переговорная группа находится в Катаре, и мы ждем, чтобы они приехали и поговорили. К сожалению, четыре или пять человек с другой стороны присутствовали, а остальная часть их переговорной группы находилась в Кабуле или где-то еще и не приехала провести переговоры. Хотя они несколько раз обещали принять участие в переговорах, они не приехали, но переговоры начались уже два-три дня назад", - отметил собеседник.

"Лучше идти по пути диалога, а оставшиеся проблемы решать на переговорах", - добавил он.

Талибы готовы рассмотреть предложение о межафганских переговорах в Москве, если оно поступит, заявил Муджахед.

"Официальных предложений по этому поводу пока не поступало. Если мы получим официальное предложение, мы его рассмотрим", - сказал он.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками радикального движения "Талибан", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить в полной координации с союзниками вывод своих войск с афганской земли.


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URL: https://www.vb.kg/403140
Теги:
Афганистан, Таджикистан, Талибан, Кыргызстан
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