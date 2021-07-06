Политолог: В ближайшие годы наберут силы диверсии высоких технологий

В ближайшие годы, согласно экспертным оценкам, наберут силу кража интеллектуальной собственности, кибер-вымогательства и диверсии высоких технологий. Об этом на конференции: "Кибербезопасность: цели, риски, последствия" заявила политолог Алина Молдокеева.

По ее словам, в условиях ускоряющейся урбанизации и зависимости городов от цифрового управления хакерские атаки становятся частым явлением.

- Наиболее заметными киберпреступлениями сегодня считаются похищение данных и нарушение неприкосновенности частной жизни, большую угрозу несет кибершпионаж. Рост киберрисков только за 2015 год стоил мировой экономике 445 миллиардов долларов, 108 миллиардов из этой суммы пришлись на США. Учитывая масштабы причиненного ущерба и убытков в мировом масштабе, обеспечение кибербезопасности является важнейшей задачей для всего мира, - считает Молдокеева.

Политолог подчеркнула, что в числе главных причин взлома и внешнего вмешательства в систему ИКТ, Интернет и прочие сети является слабая система защитного механизма, отсутствие обмена данными кибератак на государственные организации и субъекты частного бизнеса, физических лиц, отсутствие детального исследования, разработки адекватных инструментариев противодействия.

Отметим, мероприятие подготовлено Фондом "Евразийцы – новая волна".