Молодежь назвала одной из самых опасных угроз кибертерроризм

Интернет-аудитория террористических сайтов используется для активизации потенциальных и реальных сторонников террористов; для влияния на международное общественное мнение, непосредственно не вовлеченное в конфликт; для деморализации "врага" – граждан, организаций и государств, против которых борются террористы. Об этом на конференции: "Кибербезопасность: цели, риски, последствия" заявила студентка Международного университета КР Асем Мурзабекова.

Представительница молодежи отметила, что одной из самых опасных угроз является кибертерроризм.

- Привлекательность использования киберпространства для современных террористов связана с тем, что для совершения кибертеракта не нужны большие финансовые затраты. Необходим лишь персональный компьютер, подключенный к сети Интернет, а также специальные программы и вирусы. Терроризм в глобальной компьютерной сети развивается динамично: сегодня почти все террористические группы присутствуют в Интернете. Поэтому, так важно четко вести работу странами по сохранению кибербезопасности важных сайтов и важной информации. Стоит обезопасить себя при работе или общении в Сети и простым гражданам, - подчеркнула Мурзабекова.