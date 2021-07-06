Мэрия Бишкека напоминает о правилах пользования муниципальной парковкой

Столичная мэрия напоминает о правилах пользования муниципальной парковкой и просит горожан оставлять факты незаконного взимания.
На постоянной основе специалистами предприятия ведутся соответствующие работы по выявлению неизвестных лиц, которые незаконно взимают плату за пользование муниципальной парковкой.
Уважаемые горожане, если вы стали свидетелями того,что с вас требуют оплату люди без специальных жилетов и не выдают талон, просим Вас обратиться с видео и фотофактами в МП "Бишкекские парковки и стоянки" по адресу: пр.Чуй, 315 (8 этаж) или же отправить жалобу на электронную почту: parkovki@meria.kg.