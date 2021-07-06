Мэрия Бишкека напоминает о правилах пользования муниципальной парковкой

Столичная мэрия напоминает о правилах пользования муниципальной парковкой и просит горожан оставлять факты незаконного взимания.

Муниципальные парковки работают с 8 утра до 20 часов вечера, кроме выходных и праздничных дней. Услуги парковки транспорта оплачиваются после 15 минут бесплатного пребывания. Единый тариф муниципальных парковок составляет 25 сомов. Операторы одеты в специальный жилет с логотипом МП "Бишкекские парковки и стоянки" (зеленого цвета) и имеют при себе специальные бейджики. Обязательно выдают талон с печатью об оплате. В выходные и праздничные дни операторы предприятия не работают и соответственно не берут оплату за пользование парковкой.

На постоянной основе специалистами предприятия ведутся соответствующие работы по выявлению неизвестных лиц, которые незаконно взимают плату за пользование муниципальной парковкой.

Уважаемые горожане, если вы стали свидетелями того,что с вас требуют оплату люди без специальных жилетов и не выдают талон, просим Вас обратиться с видео и фотофактами в МП "Бишкекские парковки и стоянки" по адресу: пр.Чуй, 315 (8 этаж) или же отправить жалобу на электронную почту: parkovki@meria.kg.