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Китай и Россия разработали новую совместную вакцину от COVID-19

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- Ренат Кольцов
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Китайские и российские специалисты завершили процесс совместной разработки новой вакцины от коронавируса, сообщил "Интерфаксу" посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

"Работа велась в Санкт-Петербурге, она успешно завершена. Теперь ожидается ее одобрение российскими разрешительными органами для использования", - сказал глава китайской дипмиссии.

В марте прошла третья стадия клинических испытаний совместно разработанного препарата.

Он отметил, что Китай и Россия расширяют сотрудничество по борьбе с коронавирусной инфекцией. В частности,будет расширяться производство российского "Спутника V" в Китае.

"Эта российская инициатива была активно поддержана в Пекине", - сказал Чжан Ханьхуэй.


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URL: https://www.vb.kg/403155
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